Гройсман рассказал, сколько в 2019 году потратят на развитие регионов

Премьер сообщил, что на развитие регионов планируется потратить более 30 миллиардов гривень.

В 2019 году правительство намерено направить 30,2 миллиарда гривень на развитие регионов.

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Об этом на своей страничке в Faсebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В 2019-ом планируется потратить 14,7 миллиарда гривень на строительство и ремонт местных дорог, 7,7 миллиарда гривень направят в Государственный фонд регионального развития, 4,7 миллиарда гривень пойдет на социально-экономическое развитие регионов и 2,1 миллиарда гривень - на формирование инфраструктуры в объединенных общинах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 1 миллиард гривень направят на сельскую медицину.

"Также планируются субвенции на продолжение реформы "Новая украинская школа", реализацию медицинской реформы, приобретение ангиографов, поддержку фермерства и на строительство и реконструкцию Дворцов спорта", - подчеркнул он.