Банковский сектор Украины увеличил прибыль в 11 раз

По данным НБУ, с начала текущего года банковский сектор получил 20 миллиардов гривень прибыли.

С начала текущего года банковский сектор получил 20 миллиардов гривень прибыли, что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Читайте такжеУкраина получила первые миллионы евро под гарантии Всемирного банка

Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова в Facebook.

"20 миллиардов гривень. Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже где-то говорили, что сектор в этом году получит прибыль, что может стать рекордной за более чем десятилетие. И главное - настоящей", - написала она.

По прогнозам Рожковой в 2019 году доходность сектора останется высокой.

"Конечно, год еще не закончился, еще возможны различные корректировки, в том числе расходы на формирование резервов, но рост процентного дохода почти на 20%, комиссионного на 25%, свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается", - отметила она.

Зампредседателя сообщила, что с нового года НБУ введет новый инструмент в структуре капитала банков - "вечный" субординированный долг. "Звучит конечно немного пугающе, но поверьте - это действенный и проверенный другими странами инструмент, который позволит увеличить капитализацию, а значит и стабильность банковского сектора", – заключила Рожкова.