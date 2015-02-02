Гонтарева подтвердила переход на единый рыночный курс валют

Банковское сообщество выступает за переход к рыночным механизмам курсообразования на валютном рынке, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги еженедельного совещания в НБУ с банкирами.

По информации НБУ, в ходе встречи обсуждались вопросы эффективности действующего механизма курсообразования на валютном рынке и важность поиска нового равновесного курса.

«Мы выступаем за прозрачную политику курсообразования и переход к рыночным механизмам курсообразования. Так же мы хотим, чтобы на рынке был единственный и эффективный курс. Главным во внедрении монетарной политики регулятора является продолжение использования системы гибкого обменного курса», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В то же время, она подчеркнула, что регулятор не отказывается от возможности влиять на рынок с помощью административных рычагов и может вернуться к ним в любой момент при наличии предпосылок.

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Как сообщал УНИАН, по информации источников на финансовом рынке, Национальный банк с 5 февраля отказывается от использования индикативного курса на валютном рынке и таким образом обеспечит единый курс на уровне рыночного.

Неделей ранее Нацбанк сообщал, что работает над устранением множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса.

По информации банкиров, они ожидают задекларированной НБУ отмены политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынок.

Национальная валюта Украины в 2014 году подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, до нового исторического минимума по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно курс гривни к доллару на межбанковском рынке с учетом комиссионных платежей и на наличном валютном рынке с учетом пенсионного сбора достигает 21 грн/долл.

НБУ в конце 2014 года перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.