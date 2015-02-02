Яценюк: госдолг в 2014 году не вырос «ни на один доллар»

Подписание новой программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом является одним из основных вызовов для правительства и для страны, однако в компетенции власти эту программу согласовать и подписать, заявил в ходе заседания Совета реформ при Президенте Украины премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Один из основных вызовов – это подписание новой программы с МВФ. И это та задача, которая в компетенции правительства, Нацбанка и органов власти в целом», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что Украина в прошлом году получила 9 млрд долл. финансовой помощи от иностранных партнеров. «А отдали мы 14 млрд долл. В текущем году нужно только по суверенному долгу - 11 млрд долл. США. Хотел бы также напомнить, что ни на один доллар госдолг в 2014 году не вырос», - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеУкраине осталось на реформы максимум несколько месяцев - ЕБРР

Как сообщал УНИАН, с 8 января в Украине работает миссия МВФ, задача которой не только оценить экономическую ситуацию в стране, но также согласовать механизм предоставления нашей стране нового кредита в рамках новой программы сотрудничества, предполагающей использование возможностей дополнительного финансирования Extended Fund Facility.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.