Позитивные прогнозы банков сформированы на фоне повышения суверенного рейтинга Украины до уровня Caa1﻿.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги семи украинских банков - государственных "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и коммерческих банков "Пивденный", "Проминвест", "Райффайзен Банк Аваль", а также "Сбербанка Украина".

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Об этом говорится в пресс-релизах агентства, передает liga.net.

Для "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и банка "Пивденный" рейтинг долгосрочных гривневых депозитов повышен до Caa1, рейтинг депозитов в иностранной валюте - до Caa2 и базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности (BCA) - до Сaa1 со стабильным прогнозом.

Рейтинг депозитов в иностранной валюте и рейтинг BCA "Райффайзен Банк Аваль" также повышены до Caa2 и Сaa1 соответственно. При этом рейтинг гривневых депозитов поднялся с уровня Сaa1 до B3.

В оценке "Проминвеста" агенство повысило до Caa2 рейтинг гривневых депозитов, а BCA зафиксировало на уровне Caa3.

Рейтинг гривневых депозитов "Сбербанка Украина" повышен до Сaa1, депозитов в иностранной валюте - до Caa2 со стабильным прогнозом и рейтинг - BCA до Сaa2. Как отмечает Moody's, свои показатели "Сбербанк" улучшил благодаря значительной поддержке со стороны материнской компании - в сентябре 2018-го ему поступило 8,3 млрд грн от "Сбербанка России".

В целом, позитивные прогнозы украинских банков сформированы на фоне повышения суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменения прогноза с позитивного на стабильный, говорится в сообщении.

Накануне в Moody's также сообщили о повышении рейтингов двух украинских городов - Киева и Харькова.