Россия, Индия и Китай хотят срочной реформы МВФ

Главы МИД России, Индии и Китая Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И считают необходимым срочно реформировать международную финансовую систему, в первую очередь — МВФ, говорится в совместном коммюнике трех министров, принятом по итогам их встречи в Пекине, передает РИА Новости.

"Они (министры) призвали к немедленному реформированию международной финансовой системы, чтобы увеличить вес и представительство развивающихся рынков и стран", — отмечается в документе.

По словам трех министров, особое внимание нужно уделить тому, чтобы к концу текущего года был реализован план по реформированию квот в МВФ, принятый в 2010 году.

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Как пишет lenta.ru, на сегодняшний день квоты в МВФ Китая, России и Индии составляют соответственно 4, 2,5 и 2,44 процента. Наибольшая доля в этой международной организации у США — 17,69 процента. Размер квоты влияет на вес страны при голосовании. Все ключевые решения МВФ требуют одобрения 85 процентов голосов. Таким образом, США фактически обладают правом вето в организации.

В 2010 году на встрече «Большой двадцатки» было принято решение о преобразовании квот МВФ. Однако США, пользуясь значительной долей в организации, препятствуют принятию окончательного решения на уровне МВФ. Чтобы позиция страны изменилась, необходимо соответствующее решение Конгресса, но среди американских парламентариев категорически против реформы квот в МВФ выступает Республиканская партия.