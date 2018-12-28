В Украину готовится зайти российская сеть пиццерий

Первую в Украине пиццерию Dodo Pizza планируют открыть в Запорожье в марте 2019-го.

Российская сеть пиццерий Dodo Pizza откроет пиццерию в Запорожье в конце марта 2019 года, сообщил совладелец сети Федор Овчинников на своей странице в Facebook.

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"Мы официально объявляем о запуске Dodo Pizza в Украине… Наша первая пиццерия откроется в городе Запорожье в конце марта 2019 года", - написал он.

На данный момент двухэтажное здание ресторана уже возводится на одной из центральных улиц города. Овчинников показал, как оно будет выглядеть, но не уточнил точную локацию

Также учредитель Dodo Pizza отметил, что у компании амбициозные планы по развитию в Украине. "В следующем году мы начнем активное развитие в этой стране", - заявил он.

Как пишет liga.net, выход сети Dodo Pizza на украинский рынок Овчинников анонсировал в ноябре 2017-го. Он отмечал, что главным конкурентом Dodo Pizza является американская сеть Domino's.

Франчайзинговая сеть Dodo Pizza создана в 2011 году. Сейчас она работает в 11 странах. Главный офис находится в Москве (Россия).