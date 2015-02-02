НБУ обязал акционеров банков гарантировать докапитализацию

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка Украины №75.

«Если план (выполнения обязательств банка – УНИАН) включает меры докапитализации банка, то акционеры и инвесторы, которые принимают участие в докапитализации банка, обязаны подать в Национальный банк Украины гарантийные письма относительно обеспечения капитализации банка», - говорится в постановлении.

Согласно документу, письма должны содержать официальное название акционера или инвестора, сумму вклада в капитал банка, дату перечисления средств в банк.

Письма также должны содержать заверение, что акционеры обеспечат капитализацию банка в размере, предусмотренном планом выполнения обязательств банка.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, еще 3 финучреждения стали неплатежеспособными с начала этого года. НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета, определив системно важными 8 финучреждений из группы крупнейших по активам.

По информации Нацбанка Украины, общие потребности в докапитализации банков по результатам проведенного стресс-тестирования 35 крупнейших финучреждений составляют 66 млрд грн.