ГФС обнародовала список предприятий для проверок в следующем году

Служба включила 5 тысяч субъектов хозяйствования в план-график документальных проверок.

Государственная фискальная служба сформировала план-график документальных плановых проверок на 2019 год, в который включены почти 5 тысяч субъектов хозяйствования - юридических лиц с объемами задекларированных доходов за 2017 год 1,14 трлн грн.

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Как сообщает пресс-служба ГФС, основу плана-графика составляют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в четырех отраслях экономики: металлургической, фармацевтической, в сфере торговли бытовыми приборами и розничной торговли горючим, а также их контрагенты, задействованные в схемах поставки товаров, работ и услуг.

В частности, речь идет о 132 предприятиях металлургической отрасли с общим объемом доходов 155,6 млрд грн, 45 компаниях фармацевтической отрасли (объем доходов 76,3 млрд грн), 16 субъектах сферы торговли бытовыми приборами (19,4 млрд грн), 179 предприятиях торговли горючим (129,9 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что все проверки бизнеса в 2019 году будут проводиться согласно планам контролирующих органов, которые обнародованы на сайтах соответствующих структур.