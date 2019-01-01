Украинцам подняли пенсии, но не всем

С 1 января будут повышены пенсии для 2 млн человек.

В Украине с 1 января 2019 года перерасчет пенсий проведут для 2 млн человек, в том числе, военных пенсионеров, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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«С 1 января для военных пенсионеров будет сделан очередной перерасчет пенсии. Также С 1 января стартует пенсионная программа перерасчета пенсий, которая будет касаться лиц, которым исполнилось 65 лет и они имеют трудовой стаж 35 лет - для мужчин, 30 лет - для женщин. Это примерно 2 млн пенсионеров», - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Розенко также напомнил, что повышение пенсий для других категорий граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года.

«Самый большой перерасчет пенсий, который будет касаться около 11 млн граждан, будет сделан с 1 марта следующего года. Это будет осовременивание пенсий по новым размерам заработных плат», - рассказал вице-премьер-министр, добавив, что размер повышения пенсий составит от 15% до 40%.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр сообщил, что осовременивание пенсий в Украине с 1 марта 2019 года будет происходить автоматически.