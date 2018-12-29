Баланс года: Украина помирилась с МВФ, выставила счет России и получила новых инвесторов

Главным событием уходящего года в экономике для Украины является завершение затянувшейся паузы в отношениях с ключевым кредитором – Международным валютным фондом. 18 декабря МВФ одобрил новую четырнадцатимесячную программу stand-by для нашей страны объемом 3,9 миллиарда долларов, а уже 21 декабря мы получили первый транш в 1,4 миллиарда долларов.

Старт новой программы стал возможным после выполнения ряда предварительных условий, включая принятие государственного бюджета на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, повышение тарифов на газ для населения на 23,5% и старт реформы Государственной фискальной службы посредством ее разделения на налоговую и таможенную службы.

Решение о последующих траншах МВФ будет принимать в мае и ноябре 2019 года в ходе пересмотра выполнения нашей страной условий меморандума. Среди них - продолжение политики экономии бюджетных средств, снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса, давно назревший перезапуск большой приватизации, дальнейшее повышение цен на газ до импортного паритета, введение в действие Антикоррупционного суда, продвижение земельной реформы. То есть, Фонд разработал новую программу в качестве работы над ошибками предыдущей программы, понимая, что более серьезных шагов в период двойных выборов от страны ожидать не стоит.

Сразу после анонса новой программы с МВФ, в конце октября Украина разместила два выпуска еврооблигаций на 2 миллиарда долларов. В процессе сбора заявок почти четыре сотни инвесторов выразили заинтересованность в приобретении наших облигаций на общую сумму 4,9 миллиарда долларов. В результате бумаги выкупили инвесторы из США и Евросоюза.

Также новая программа с МВФ позволила «разморозить» отношения с другими официальными кредиторами. Евросоюз предоставил Украине первый транш объемом 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро. Всемирный банк дал гарантии на 750 миллионов долларов, под которые наша страна уже привлекла на внешних рынках 350 миллионов долларов. Таким образом, международные резервы Украины к концу декабря обновили пятилетний максимум - 20,7 миллиарда долларов.

Долгожданное примирение с ключевым кредитором позволило национальной валюте относительно спокойно пережить традиционный для конца года период турбулентности. Гривня так и не освоила прогнозируемую в государственном бюджете на 2018 год отметку в 30 грн/долл. и будет встречать Новый год с курсом 27,68 грн/долл., что на 1,5% выше показателя годом ранее. Средний курс по итогам года составил 27,22 грн/долл.

Счет для России

Уходящий год принес Украине несколько важных побед над путинской агрессивной Россией на юридическом фронте. В феврале российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу украинскому госхолдингу «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитраже. Окончательная сумма расчетов между компаниями по контрактам на поставку и транзит газа в соответствии с решением арбитража составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза». Ежедневная сумма пени увеличивает этот долг на полмиллиона долларов.

Газовая «дубинка» Кремля - «Газпром» решение арбитража выполнять отказался, что вынудило украинскую компанию начать процесс принудительного взыскания долга. В результате были арестованы акции собственника газопровода «Северный поток» Nord Stream AG и оператора строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также активы «Газпрома» в Великобритании и Нидерландах. Кроме того, в ноябре суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG любые выплаты в пользу «Газпрома».

Сумма претензий к российскому монополисту может вырасти еще на 12 миллиардов долларов, так как в июле «Нафтогаз» подал новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа. По этому иску украинская сторона готова пойти на соглашение, если россияне добровольно выплатят всю сумму претензии.

Аукнулась России и аннексия Крыма, в результате которой россияне бесцеремонно присвоили имущество украинских компаний и банков, вытолкали за пределы полуострова тысячи наших сограждан. В ноябре Международный арбитраж в Париже принял решение о взыскании с РФ 1,3 миллиарда долларов компенсации в пользу украинского государственного «Ощадбанка». Москва и это решение не признает, но «Ощадбанк» намерен взыскать долг посредством ареста и реализации имущества российских государственных компаний по всему миру. За счет начисляемых санкций долг ежедневно растет почти на 100 тысяч долларов.

Уходящий год так и не принес России быстрой победы в споре о «долге» Януковича. Апелляционный суд Англии отправил иск РФ о взыскании с Украины задолженности по евробондам на 3 миллиарда долларов на новое рассмотрение. Продолжающееся с января 2017 года разбирательство пройдет по полной процедуре, а не по ускоренной, как этого хотели россияне. И суд не стал игнорировать нестандартные обстоятельства получения «взятки» Кремля в декабре 2013 года тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем, а также факты агрессии слетевшего с катушек соседа по отношению к Украине.

Кроме этого, российский бизнес, вольготно себя чувствовавший в Украине более двух десятков лет, прощается с нашим рынком. Это и является платой за агрессивную политику Кремля. Единственным обанкротившимся банком в нашей стране за уходящий год стала дочерняя структура российского государственного «Внешэкономбанка» - «ВТБ Банк». В ноябре Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в этот банк временную администрацию, а в декабре начал его ликвидацию. Накануне банкротства «ВТБ Банк» подтвердил наличие проблем с ликвидностью и заявил о готовности стабилизировать работу, однако не смог получить необходимую поддержку материнской структуры.

Традиционным ответом России на цивилизованные и обоснованные действия Украины стало привычное бряцанье оружием. 25 ноября российские пограничные корабли обстреляли три украинских судна в Керченском проливе и захватили в плен 24 украинских моряков. В ответ Украина ввела военное положение в десяти областях. На фоне этого решения украинский валютный рынок несколько дней лихорадило, гривня подешевела к доллару более чем на 50 копеек. Но в течение трех дней ситуация успокоилась, нацвалюта отыграла утраченные позиции, а после даже укрепилась. С 26 декабря военное положение в Украине было отменено, но украинские моряки продолжают оставаться в российском плену.

Новые инвесторы и возможности

Уходящий год ознаменовался долгожданным приходом в Украину крупнейших мировых лоукостеров – авиаперевозчиков с доступными тарифами. С октября рейсы из Украины открыла ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair, которая намерена за три-пять лет инвестировать в нашу страну 1,5 миллиарда долларов. В декабре полеты из Киева начала итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines. Об улучшении инвестиционного климата в нашей стране и планах возобновить работу украинской дочерней компании заявила венгерская авиакомпания Wizz Air, которая планирует инвестировать в Украину 400 миллионов долларов.

Помимо лоукостеров, в Украину заходят ритейлеры с мировым именем. Так, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой - шведская компания H&M – в августе открыла свой первый магазин в нашей стране, а в октябре - второй. Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская IKEA - анонсировала открытие первого магазина в Украине летом 2019 года, второго - в начале 2020 года.

Крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития - назвал выход на наш рынок таких крупных международных компаний, как IKEA и Ryanair, подтверждением роста доверия иностранных инвесторов к Украине.

Открывает новые горизонты для Украины запущенный в уходящем году в эксплуатацию крупнейший инфраструктурный проект десятилетия – Бескидский тоннель из Украины в Евросоюз. Объем инвестиций в его четырехлетнее строительство при участии нашей страны, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка составил почти 3 миллиарда гривен.

Кроме того, экспортный потенциал нашей страны в уходящем году продолжал укрепляться - аграрии намолотили рекордные 70 миллионов тонн зерновых. По прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году может превысить 47 миллионов тонн, что на 18% выше показателя 2017 года.

Неплохие перспективы сулит подписанное в уходящем году рамочное соглашение с американской компанией General Electric о поставке «Укрзализныце» до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

К сожалению, евроинтеграционные процессы усилили поток трудовых мигрантов из Украины, что может негативно сказаться на экономике страны в долгосрочной перспективе. Но пока эти процессы оказали положительный эффект, так как трудовые мигранты за полгода перечислили в Украину 6,3 миллиарда долларов и, по прогнозам Национального банка, к концу года эта цифра вырастет до 11 миллиардов долларов.

Кадры решают все

Уходящий год запомнится важными кадровыми назначениями и громкими кадровыми скандалами. Так, в марте Верховная Рада поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия. До этого он занимал должность первого замглавы регулятора и почти год - с мая 2017 года - исполнял обязанности председателя НБУ, после того как Гонтарева подала президенту прошение об отставке и ушла в длительный отпуск.

В июне парламент отправил в отставку министра финансов Александра Данилюка после двух лет его работы на посту и шумного скандала с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Временным, а спустя полгода – постоянным руководителем Минфина стала Оксана Маркарова, с марта 2015 года занимавшая пост заместителя министра, а с апреля 2016 года – первого заместителя министра финансов.

Весь год сотрясали скандалы вокруг руководства Государственной фискальной службы. Отстраненный Кабинетом министров от должности главы ГФС Роман Насиров в связи с расследованием Специализированной антикоррупционной прокуратуры о злоупотреблениях на 2 миллиарда гривен, в декабре 2018 года он получил решение суда о незаконности своего увольнения и даже явился на работу.

Правительство решение суда о Насирове не приняло и, по словам президента Петра Порошенко, принимать не планирует. Однако Насиров сам издал приказ о своем восстановлении в должности. Согласно разъяснениям ГФС, этот документ не имеет юридической силы, действующим руководителем Фискальной службы остается назначенный 5 сентября Александр Власов.

Видимо, работа в ГФС губительно сказывается на здоровье ее руководителей. Пока Насиров отбивался от правоохранителей, обязанности главы ГФС исполнял Мирослав Продан. В отношении него в июле уходящего года правоохранители также начали расследование и вручили подозрение в незаконном обогащении. 5 сентября Продан уволился по собственному желанию, пообещал принять участие в конкурсе на должность главы ГФС и срочно отбыл за рубеж на лечение.

Прогресс в рейтинге Doing Business и связь 4G

Подводя итоги уходящего года в экономике, стоит отметить и другие важные события. Так, Украина поднялась на пять позиций и заняла 71-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business, что, безусловно, - позитивный сигнал. Но пока еще очень далеко от обещанного властями попадания в топ-50.

В начале лета в нашей стране запустили связь четвертого поколения 4G, которая, откровенно говоря, пока работает не во всех городах и с перебоями, но крупнейшие мобильные операторы обещают исправиться.

Парламент и правительство сломали многолетний тренд, утвердив госбюджет не «под елочку», а к концу ноября, хотя традиционно – на рассвете, после суточного обсуждения в Раде.

В апреле Национальный банк выпустил в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни, а также анонсировал выпуск монет номиналами 5 и 10 гривен в 2019-2020 годах. Со временем они заменят банкноты соответствующих номиналов.

С июля Национальный банк прекратил чеканку мелких монет номиналами 1, 2, 5, 25 копеек и ввел правила округления общей суммы покупки за наличные. Правила есть, но продавцы товаров, судя по всему, округляют цены в нужную для себя сторону.

Неожиданно 1 августа остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы упал до минимума за 4 с половиной года, или до менее 2 миллиардов гривен, но к сентябрю ситуация выровнялась.

Видимо, по причине нехватки средств, в уходящем году так и не повысили минимальную зарплату до обещанных 4100-4200 гривен. Но она вырастет до 4173 гривен с 1 января 2019 года.

Также со следующего года стартует монетизация субсидий. С 1 января помощь для оплаты ЖКУ в денежной форме будут получать граждане, которые впервые обратились, а с октября эта система охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.

В Украине так и не стартовала приватизация крупных госкомпаний, сорвавшись на первом же объекте – одном из ведущих производителей электроэнергии «Центрэнерго». Но Меморандум с МВФ предусматривает приватизацию этой компании в первой половине 2019 года, а также продажу не менее 500 объектов малой приватизации и сокращение перечня запрещенных к приватизации предприятий.

Не состоялась и ожидаемая международными партнерами земельная реформа. В декабре Рада продлила мораторий на продажу сельхозземель до 2020 года. Правда, в парламенте зарегистрирован проект постановления об отмене этого решения.

В Украине с 1 января наступающего года не будет обещанной президентом замены налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал, но меморандум с МВФ предусматривает продолжение дискуссий на эту тему.

Бизнес на треть остается «в тени» и страдает от налетов, несмотря на действующий с декабря 2017 года закон «маски-шоу стоп».

Зато в Министерстве инфраструктуры прогнозируют, что в следующем году Украина может начать строительство тестовой площадки для Hyperloop – разработанной американским бизнесменом Илоном Маском транспортной системы со скоростью передвижения свыше 600 километров в час.

Наступающий год обещает стать не менее интересным, так как приближаются президентские выборы весной и парламентские – осенью.

В канун новогодних праздников хочется пожелать украинцам спокойно пережить 2019 год и разумно воспользоваться своим голосом на выборах, чтобы хрупкое равновесие в украинской экономике не рассыпалось в один миг как карточный домик.

Ольга Гордиенко