Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фонда

При этом собственные доходы фонда снижены на 6,54 млрд грн из-за уменьшения поступлений от единого социального взноса.

Кабинет министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, согласно которым уменьшены его собственные доходы, однако увеличено финансирование из госбюджета.

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Об этом говорится в постановлении № 1125 от 27 декабря, обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшены на 6,54 млрд грн – до 206,92 млрд грн с 213,46 млрд грн из-за уменьшения поступлений от единого социального взноса (до 201,71 млрд грн с 208,26 млрд грн).

При этом средства из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда увеличены на 10,77 млрд грн – до 150,09 млрд грн.

Общие доходы Пенсионного фонда увеличены на 5,15 млрд грн – до 358,78 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий на 10,778 млрд грн.