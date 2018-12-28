НБУ впервые обнародовал годовой план проверок банков

Регулятор в 2019 году намерен планово проверить 51 банк.

Национальный банк Украины впервые обнародовал на своем официальном сайте годовой план инспекционных проверок банков на 2019 год, согласно которому такой проверке подлежит 51 банковское финучреждение.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, инспекционные проверки банков осуществляются в соответствии с утвержденным правлением Национального банка от 22 декабря 2018 года планом, составленным на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, и других факторов.

«Отныне мы будем ежегодно обнародовать наш план проверок на следующий год. Вместе с тем, Национальный банк решил ввести практику заблаговременного, не позднее чем за 20 дней до начала проверки, доведения до банков информации о проведении плановых инспекционных проверок и их программ», - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову.

Также сообщается, что в следующем году Нацбанк продолжит проводить и внеплановые проверки банков.

В целом в 2018 году НБУ осуществил 25 плановых и 21 внеплановую проверку банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.