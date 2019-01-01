В Украине с сегодняшнего дня выросла "минималка"

Минимальная заработная плата выросла до 4173 грн в месяц с 3723 грн.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

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Соответствующие цифры содержатся в госбюджете на 2019 год.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн.

Согласно госбюджету на 2018 год, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составлял 1700 гривень, с 1 июля - 1777 гривень, с 1 декабря - 1853 гривни.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9% - до 9218 грн.

Справка УНИАН. Верховная Рада в шесть утра 23 ноября приняла госбюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.

За принятие соответствующего законопроекта №9000 с учетом предложений Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов и в целом - 240 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.