С нового года зарплаты военных вырастут на несколько тысяч гривень - Полторак

Приказ о повышении денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины подписал министр обороны Степан Полторак.

С нового года минимальное денежное обеспечение военных, которые выполняют задачи в районе проведения Операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч гривен.

Об этом министр обороны Степан Полторак написал в Facebook.

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«Вчера подписал приказ, согласно которому, с 1 января 2019 года повышается денежное довольствие военнослужащих ВС Украины. Это существенно улучшает социальные стандарты жизни украинских военных», - отметил министр.

Он добавил, что командир бригады, который ранее получал 17-18 тысяч гривень, с нового года будет получать почти 26 тысяч.

Командир батальона, вместо 14 тысяч гривень будет получать 19-23 тысячи, а денежное довольствие командира роты составит 16 тысяч гривень, а не 12, которые ему начисляют сейчас.

«Военнослужащие военной службы по контракту будут получать более 10 тысяч гривень, а минимальное денежное обеспечение военных, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч гривень», - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, реальная зарплата в Украине в январе-октябре выросла на 13%.