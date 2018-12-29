С нового года зарплаты военных вырастут на несколько тысяч гривень - Полторак
С нового года минимальное денежное обеспечение военных, которые выполняют задачи в районе проведения Операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч гривен.
Об этом министр обороны Степан Полторак написал в Facebook.
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«Вчера подписал приказ, согласно которому, с 1 января 2019 года повышается денежное довольствие военнослужащих ВС Украины. Это существенно улучшает социальные стандарты жизни украинских военных», - отметил министр.
Он добавил, что командир бригады, который ранее получал 17-18 тысяч гривень, с нового года будет получать почти 26 тысяч.
Командир батальона, вместо 14 тысяч гривень будет получать 19-23 тысячи, а денежное довольствие командира роты составит 16 тысяч гривень, а не 12, которые ему начисляют сейчас.
«Военнослужащие военной службы по контракту будут получать более 10 тысяч гривень, а минимальное денежное обеспечение военных, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч гривень», - подчеркнул Полторак.
Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, реальная зарплата в Украине в январе-октябре выросла на 13%.