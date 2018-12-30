Российский рубль за год потерял почти 20% стоимости

Рубль за 2018 год потерял почти пятую часть стоимости к доллару из-за ввода западных санкций и угрозы новых, а также из-за ухода инвесторов с развивающихся рынков.

Российский рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% - к евро. ​Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль просел к европейской валюте на 7,2%.

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По данным Мосбиржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро - 79,99 руб.​ Начинался год для рубля с других уровней - 57,6 руб./долл. и 69,2 руб./евро, сообщает РБК.

Российская валюта в минувшем году пережила две волны падения, главным триггером которых стали антироссийские санкции: в апреле введение санкций против публичных компаний Олега Дерипаски, в августе/сентябре - угроза новых санкций против российского госдолга и госбанков. Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре - до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.

На санкции наложилась еще одна негативная для российской валюты тенденция - вывод инвесторами средств с развивающихся рынков. В 2018 году почти весь сектор emerging market оказался под масштабным давлением (Китай, Турция, Аргентина, ЮАР, Индия, Филиппины), что не могло не оказать соответствующего влияния и на курс рубля, говорит старший стратег ВТБ Капитал Максим Коровин. С начала года валюты развивающихся стран, в среднем, ослабли на 9-10%, подсчитал он.

Сильнее всего в 2018 году обвалились аргентинский песо (51%) и турецкая лира (28,2%).

В апреле ​Минфин США опубликовал новый санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц), куда попал Олег Дерипаска вместе с алюминиевым гигантом UC Rusal и крупнейший миноритарий Виктор Вексельберг, топ-менеджеры российских компаний и чиновники. В итоге инвесторы начали спешно распродавать бумаги UC Rusal и En+ Олега Дерипаски и уходить с российского рынка. Эта паника привела к падению всего российского фондового рынка и первому в 2018 году резкому снижению курса рубля.​

К началу августа американские законодатели представили шесть пакетов законопроектов, предполагающие новые санкционные меры против России. Самый серьезный пакет санкций против России - «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). Законопроект, который так и не был рассмотрен в 2018 году, предполагает свести в единую базу все существующие санкции против России, а также предполагает введение запрета иностранным инвесторам приобретать госдолг РФ и блокировать операции российских госбанков в США. Конгресс США не рассматривал эти инициативы в 2018 году, их обсуждение ожидается в первые месяцы 2019 года.