Убытки российских банков за год могут вырасти до триллиона рублей - Moody’s

Российские банки будут нести убытки в случае затянувшегося периода высоких процентных ставок; удержание ключевой ставки ЦБР выше 12 процентов в течение двух или более кварталов негативно для банковского сектора РФ, так как означает рост стоимости фондирования и сокращение чистой процентной маржи.

Так считает международное рейтинговое агентство Moody's, пишет Рейтер.

"Несмотря на понижение ключевой ставки ЦБР на 2 процентных пункта в пятницу, мы не считаем текущий уровень процентных ставок комфортным для банковского сектора РФ и ожидаем, что он в целом покажет убытки в 2015 году. Если ставка ЦБ останется на уровне 15 процентов, и наши ожидания роста проблемных кредитов реализуются, совокупные потери банковского сектора РФ, по нашим оценкам, достигнут около 1,0 триллиона рублей в 2015 году против 600 миллиардов рублей прибыли в 2014 году" - говорится в отчете агентства.

В пятницу, 30 января, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 15,00 процента годовых с 17,00 процента вопреки ожиданиям рынка.

Центробанк ожидает, что в случае наихудшего сценария развития событий в российской экономике прибыль банковского сектора в 2015 году может сократиться до 200-300 миллиардов рублей.

Читайте такжеМинэкономики России резко ухудшило все экономические прогнозы"Сокращение ставки на 2 процентных пункта принесет небольшое облегчение банкам и заемщикам, все еще приспосабливающимся к декабрьскому скачку ставки до 17 с 10,5 процента, но подтверждает, что высокие процентные ставки не являются кратковременным явлением", - пишет Moody’s.

Агентство ожидает роста средних ставок кредитования в этом году, но при этом ставки по депозитам будут расти в большей степени и более быстрыми темпами.

По оценкам Moody’s, средняя стоимость привлечения корпоративных депозитов в 2015 году увеличится на 300 базисных пунктов, средняя ставка по депозитам физлиц – на 200 базисных пунктов. При этом эксперты предполагают, что стоимость розничных кредитов большей частью пересматриваться не будет, а в корпоративном сегменте ставки будут повышены на 5 процентных пунктов в 10 процентах случаев, 20 процентов кредитов подорожают на 3 процентных пункта, еще 20 процентов – на 1 процентный пункт.

Потери российских банков в случае сохранения высокого уровня ставок на протяжении большей части 2015 года скажутся на и без того слабых показателях капитала, а новая программа властей для поддержки капитала крупных и средних банков лишь частично облегчит жизнь этому сегменту и никак не поможет большому числу мелких банков, работающих в России, пишет Moody’s.