Правительство Японии одобрило подписание инвестиционного соглашения с Украиной

Документ призван способствовать притоку японских капиталовложений в украинскую экономику, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кишида оценил Украину как «потенциально перспективный, большой рынок», но отметил, что Токио обеспокоен разрастающимся на востоке страны конфликтом, пишут Ведомости со ссылкой на Kyodo News.

Читайте такжеЯпония выделит Украине более $300 млн экономической помощиПодписание соглашения отвечает сильным запросам японских компаний, и мы верим, что будем предоставлять помощь Украине на основе привлечения инвестиций из Японии», — отметил министр.