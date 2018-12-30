Dell спустя пять лет после ухода вернулась на биржу

Цена открытия составила $46, а после начала торгов их стоимость пошла вверх, но на момент закрытия торгов составила $45,43, а рыночная капитализация компании – около $35 млрд.

Компания Dell вернулась на публичный рынок ценных бумаг. Тем самым закончилась многолетняя эпопея с возвратом компании к частной форме собственности, которую инициировал основатель и руководитель Dell Майкл Делл в 2013 году.

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В пятницу акции Dell снова начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цена открытия составила $46, а после начала торгов их стоимость пошла вверх, но на момент закрытия торгов составила $45,43, а рыночная капитализация компании – около $35 млрд, сообщает ITC.

Ранее в этом году Dell объявила о том, что снова станет публичной компанией в результате сложного соглашения, предусматривающего выкуп отслеживающих акций VMware, 80% которых принадлежит Dell. По данным Business Insider, эти акции «появились как часть сложной сделки Dell по покупке EMC несколько лет назад».

Инвестор Карл Икан был недоволен первоначальным предложением Dell в размере $21,7 млрд и сначала подал иск, чтобы заблокировать эту сделку, но позже отказался от своего протеста, когда Dell сделала более выгодное предложение для акционеров VMware.

Благодаря приобретению существующих котирующихся на бирже акций, компании Dell удалось обойтись без традиционного процесса первичного размещения акций, который подвержен давлению из-за долговых обязательств компании. По данным The Wall Street Journal, Silver Lake сохраняет свою долю в Dell на уровне 24%. Достигнув целей, которые Майкла Делла сделать Dell частной, теперь он может найти новых инвесторов и капитал для компании.