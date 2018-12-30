НБУ впервые обнародовал результаты стресс-тестов крупнейших банков

Из 24 банков, прошедших стресс-тестирование, потребность в капитале имели 13 организаций на общую сумму 42,1 млрд грн.

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, объектами стресс-тестирования были банки, на которые в совокупности приходилось более 94% активов банковского сектора. Для стресс-тестирования выбирались банки, крупнейшие по средним значениям двух показателей: взвешенные на риск активы и депозиты физических лиц.

Из 24 банков, прошедших стресс-тестирование, потребность в капитале имели 13 организаций на общую сумму 42,1 млрд грн. Без учета “ВТБ Банка”, который был признан неплатежеспособным, потребность составила 34,7 млрд грн. С учетом мероприятий, осуществленных банками та верифицированных Национальным банком, на конец 2018 года потребность снизилась до 19,7 млрд грн, говорится в сообщении.

Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банки: ПУМБ, "Универсал Банк", банк "Восток" и "Сбербанк".

Еще три банки больше чем на половину выполнили планы реструктуризации: "Пивденний", "Альфа-банк" и "Ощадбанк".

Другие банки имеют время до конца 2019 года на полное выполнение планов реструктуризации, отмечают в НБУ.

По итогам AQR и экстраполяции (56 банков, которые не проходили стресс-тесты) в четырех из 56 банков было выявлено потребность в капитале на отчетную дату – начало 2018 года. Два из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированными. Еще два банка – банк "Глобус" и "Мистобанк" – нуждались в докапитализации, однако на конец 2018 года уже выполнили необходимые мероприятия.

Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов (asset quality review - AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования.

Перечень банков, а также обновленные подходы к стресс-тестированию в 2019 году, будут обнародованы Национальным банком в январе.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины впервые опубликовал на своем официальном сайте годовой план инспекционных проверок банков на 2019 год, согласно которому такой проверке подлежит 51 банковское финучреждение.