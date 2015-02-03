Мировые цены на золото падают из-за новостей из Греции, Китая и США

Золото на нью-йоркской бирже Comex продолжает дешеветь четвертую сессию подряд, сообщает Газета.ru.

В частности, февральский фьючерс на золото подешевел до $1270,10 за тройскую унцию, опустившись в цене на 0,11%. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,17%, до $17,02 за тройскую унцию.

Причиной снижения цен является желание греческих властей не списывать долги, а обменять облигации на новые.

Читайте такжеУкраинская биржа запустила торги фьючерсами на доллар и золотоВ свою очередь в Китае в марте текущего года начнется процедура установления цены на золото на свободном рынке.

По информации Bloomberg, золото дешевеет на опасениях инвесторов, связанных с возможным повышением процентных ставок в США на фоне признаков экономического роста.