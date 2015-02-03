Небанковские финучреждения раскроют информацию о себе в следующем году

Небанковские финансовые учреждения, надзор за которыми осуществляется Национальной комиссией в сфере регулирования рынков финансовых услуг, с 1 января 2016 года будут обязаны раскрыть информацию о себе в общедоступной базе данных и на собственных сайтах.

Об этом говорится в изменениях к закону Украины о финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг, опубликованных в газете «Урядовый курьер» №19 от 3 февраля.

Согласно документу, финучреждения обязаны на бесплатной основе размещать в общедоступной информационной базе и на собственных сайтах подробную информацию о себе, включая наименование и перечень услуг, сведения о владельце существенного участия, составе руководства, структурных подразделениях, лицензиях и разрешениях, годовую финансовую отчетность, а также сведения о банкротстве, процедуре санации или ликвидации.

В свою очередь, Нацкомфинуслуг будет вести государственный реестр финансовых учреждений и общедоступную базу данных.

Читайте такжеНБУ может раскрыть информацию о реальных владельцах банковСогласно переходным положениям закона, требование о раскрытии информации вступает в действие с 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Кабинет министров предложил Верховной Раде обязать небанковские финучреждения раскрывать информацию о себе на портале Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг и на собственных сайтах.

Ранее правительство рассматривало вариант создания мегарегулятора на базе Национального банка. В этом случае Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку реорганизовывались бы в департаменты в структуре НБУ.