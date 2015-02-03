Украина в этом году должна выплатить МВФ более $1,4 миллиарда

Украина должна выплатить ключевому кредитору – Международному валютному фонду в 2015 году в общей сложности 1,007 млрд SDR (более 1,4 млрд долл. по текущему курсу Фонда) долговых платежей, говорится в сообщении Фонда, размещенном на сайте МВФ.

Согласно обнародованному графику выплаты платежей, Украина должна была осуществить платежи 30 января и 1 февраля общим объемом 167 млн SDR (235 млн долл. по текущему курсу), включая дополнительные расходы по обслуживанию.

Следующий запланированный платеж должен быть осуществлен 27 марта в объеме 125 млн SDR (176,5 млн долл.). Платежи в таком же объеме Украина должна будет выплатить Фонду еще трижды - 26 июня, 25 сентября и 24 декабря.

Объем платежей в апреле-мае составит в общей сложности 166 млн SDR (235 млн долл.), в июле-августе 165,5 млн SDR (231 млн долл. по текущему курсу), в ноябре – 8,6 млн SDR (12 млн долл.).

Читайте такжеПродление работы миссии МВФ является сигналом готовности предоставить кредит - экспертКак ожидается, в 2016 году объем платежей Фонду при условии сохранения текущих кредитных отношений составит 32 млн SDR (45 млн долл. по текущему курсу). Пиковым по объему выплат, при условии сохранения действующей программы сотрудничества, станет 2018 год с объемом платежей 1,5 млрд SDR (порядка 3,1 млрд долл. по текущему курсу) и 2019 год с объемом платежей 863 млн SDR (порядка 1,2 млрд долл.).

В то же время, в конце января руководство Украины отправило в МВФ запрос о формировании и подписании новой программы сотрудничества с МВФ с использованием механизма расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility). Объем новой программы не оговаривается, срок ее реализации составит порядка 4 лет.

Украина в 2015 году должна будет выплатить порядка 11 млрд долл. внешних долговых платежей. В 2014 году Украина выплатила 14 млрд долл. По линии МВФ Украина получила в 2014 году 4,6 млрд долл.