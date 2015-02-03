На счетах окружения Януковича и Ко в Украине арестовали 1,8 млрд долларов и 6 млрд гривень

На сегодняшний день в Украине арестовано 1,8 млрд долларов и 6 млрд грн, хранящихся на счетах лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича, которые проходят по уголовным производствам.

Об этом генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил 2 февраля на встрече с членами фракции «Блок Петра Порошенко», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Также, по его словам, на банковских счетах в странах Евросоюза и Швейцарской Федерации арестовано около 200 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники».

Читайте такжеЯрема уверяет, что все имущество Януковича и Ко арестовалиПротив Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших высокопоставленных чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных должностных лиц времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и выведения капиталов.

15 ноября 2014 г. Ярема сообщил, что Генпрокуратура открыла более 30 уголовных производств в отношении Януковича и его сообщников. Им всем также объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений и объявлен розыск.