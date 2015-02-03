Фонд гарантирования вкладов исключил «Экспобанк» из своего реестра

Фонд гарантирования вкладов физических лиц исключил «Экспобанк» из своего реестра в связи с его ликвидацией и отзывом банковских лицензий.

Таким образом, участниками фонда на текущий момент являются 156 банков.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 января начал ликвидацию «Экспобанка».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября 2014 года ввел временную администрацию в «Экспобанк».

Читайте такжеФонд гарантирования начал ликвидацию еще трех неплатежеспособных банковСправка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, у банка отсутствуют акционеры, владеющие более 10% акций.