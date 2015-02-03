Европейский инвестбанк в этом году выделит Украине миллиард евро на реализацию проектов

Европейский инвестиционный банк, общий инвестиционный портфель которого в Украине составляет 3 млрд евро, в текущем году выделит стране на реализацию проектов около 1 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова главы офиса Представительства ЕИБ в Украине Лилии Чернявской в ходе встречи с представителями Минэкономразвития.

«Помощь, которую планировал предоставить Евросоюз через ЕИБ, - эту задачу мы с вами выполнили. Но на этот год у нас не менее амбициозные планы - проектов на подписание в этом году остается тоже примерно на 1 млрд», - передает слова Чернявской пресс-служба министерства.

Читайте такжеЕвропейский инвестбанк выделяет Украине кредиты на 600 млн евро Согласно сообщению, в 2014 году ЕИБ подписал соглашения о реализации проектов в Украине на сумму около 1 млрд евро, среди которых реконструкция, капремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» (кредиторы ЕИБ и ЕБРР - по 150 млн евро), кредитная линия для малого и среднего бизнеса «АРЕХ »(ЕИБ - 400 млн евро), «Чрезвычайная кредитная программа для Украины » (ЕИБ - 200 млн евро).

Кроме того, в 2015 году ЕИБ планирует рассмотреть проекты, которые касаются сферы энергоэффективности и энергосбережения в высших учебных заведениях, развития муниципальной инфраструктуры, поддержки модернизации Каневской ГЭС и поддержки внешнеэкономической деятельности украинских предприятий.