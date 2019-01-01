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Преподавателям вузов с нового года повысили зарплаты

08:40, 01 января 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров 18 декабря.

Согласно решению правительства, с января 2019 года зарплаты всех научно-педагогических работников повысятся на 20%, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Как сообщал УНИАН, минимальная заработная плата в Украине с 1 января выросла до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

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Теги: #зарплата#зарплата в Украине