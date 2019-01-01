Преподавателям вузов с нового года повысили зарплаты

С 1 января зарплата преподавателей вузов повысится на 20%. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

С 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников высших учебных заведений возрастет на 20%. Читайте такжеВ Украине с 1 января пенсии повысят для 2 миллионов человек Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров 18 декабря. Согласно решению правительства, с января 2019 года зарплаты всех научно-педагогических работников повысятся на 20%, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%. Как сообщал УНИАН, минимальная заработная плата в Украине с 1 января выросла до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

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