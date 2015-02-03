Банк России за месяц продал $2,3 миллиарда ради поддержки рубля

Объем операций по продаже Банком России долларов в январе текущего года составил 2,341 миллиарда, операций по покупке - 21,69 миллиона, сообщает Прайм со ссылкой на данные по валютным интервенциям ЦБ.

Таким образом, нетто-продажа (продажа минус покупка) регулятором долларов в январе составила 2,32 миллиарда. Операции с евро не осуществлялись. Как следует из ежедневных данных об интервенциях ЦБ, непосредственно регулятор в январе не проводил валютные интервенции, весь объем операций пришелся на продажу валюты Минфином РФ.

По итогам 2014 года нетто-продажа ЦБ долларов составила 76,128 миллиарда, евро - 5,41 миллиарда. В декабре 2014 года Центробанк продал 11,902 миллиарда долларов.

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