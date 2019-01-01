Каким будет курс доллара в 2019 году - прогнозы аналитиков

Курс может колебаться в пределах 28,5-31,5 грн/$, считает один из экспертов.

В Украине в 2019 году наиболее вероятным курсом доллара будет диапазон около психологической отметки в 29 грн/$.

Среди опрошенных аналитиков есть и те эксперты, которые ожидают более значительную девальвацию, передает "Обозреватель".

Так, как заявил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, курс может колебаться в пределах 28,5-31,5 грн/$.

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"Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами", – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

Вероятные прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Ранее экономисты прогнозировали, что к концу 2019 года валюта США может подорожать до 30 гривень за доллар.