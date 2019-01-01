Центробанки еврозоны прекращают выпуск купюр номиналом 500 евро

С 27 января 17 из 19 центробанков прекратят выпуск таких купюр.

С 27 января 17 из 19 центробанков еврозоны прекратят выпуск купюр номиналом по 500 евро.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на сообщение Европейского центрального банка, передает "Европейская правда".

"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск купюр по 500 евро" - сообщили в ЕЦБ.

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Австрия и Германия будут продолжать выпуск купюр по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.

500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.

ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость именно такие купюры часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма.

500-евровая банкнота является одной из самых ценных в мире банкнот наряду с банкнотой в тысячу швейцарских франков (равной 888 евро).

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