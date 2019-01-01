В Украине с 1 января повышаются тарифы на тепло для населения

Рост тарифов связан с повышением цены на природный газ, стоимость которого в структуре тарифа на тепло занимает 86,6%.

В Украине с 1 января 2019 года повышаются тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%.

В начале декабря прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на тепло для ряда теплогенерирующих предприятий. Тариф увеличился на 10-24%.

Читайте такжеВ Украине стартует монетизация субсидий на коммуналку

Так, например, тариф для «Львовтеплоэнерго» и «Сумытеплоэнерго» вырос на 17%.

Тариф на тепло, которое отпускают «Криворожтеплосеть», «Ивано-Франковское теплокоммунэнерго», «Харьковские тепловые сети», «Николаевоблтеплоэнерго», КП «Гортепловодоенергия» (Хміельницкая область), «Ривнотеплоенерго», «Черкассытеплокоммунэнерго», вырос на 18%.

В то же время, регулятор существенно снизил тариф на тепло для бюджетных учреждений. Например, снижение тарифа «Львовтеплоэнерго» для бюджетных учреждений составило 22%.

Читайте такжеВ Украине с сегодняшнего дня выросла "минималка"

Рост тарифов в основном связан с повышением цены на природный газ, стоимость которого в структуре тарифа занимает 86,6%.

Напомним, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября прошлого года на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

Ранее в НКРЕКУ, в ответ на официальный запрос УНИАН, сообщили, что тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа в среднем увеличится на 17,1%.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве подорожала квартплата.