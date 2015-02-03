Доходы сводного бюджета за январь составили 30,7 млрд гривень

Доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь 2015 года составили 30,7 млрд грн, что на 493,4 млн грн (1,6%) больше, чем за аналогичый период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 25,6 млрд грн, что на 1,8 млрд грн (7,5%) больше января 2014 года.

По данным фискальной службы, в местные бюджеты поступило 5,1 млрд грн, что на 1,3 млрд грн (20,4%) меньше показателя января прошлого года.

Ведомство отмечает, что в январе уменьшились поступления в сводный бюджет по Донецкой и Луганской областям по сравнению с январем прошлого года на 1,9 млрд грн (59,5%), в том числе по Донецкой области - на 1,5 млрд грн, по Луганской области - на 0,4 млрд грн.

В разрезе основных платежей, по информации ГФС, прирост обеспечили поступления по НДС (на 29,1%) на 1,5 млрд грн, по акцизам (5,1%) на 108,7 млн грн, по импортным пошлинам (13%) на 88,6 млн грн, по сборам за пользование недрами (5,3%) на 56,9 млн грн, по ренте за пользование радиочастотным ресурсом Украины (65,5%) на 48,4 млн грн, целевой надбавке к действующему тарифу на природный газ (32,8%) на 88,8 млн грн, по ренте за специальное использование лесных ресурсов (в 2,5 раза) на 5,9 млн грн.

«В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров - 110,1% (+ 696,6 млн грн), сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - 126,6% (+ 75,6 млн грн), рентной плате за специальное использование лесных ресурсов - более чем в 2 раза (+ 5,8 млн грн)», - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что налогоплательщикам в январе было возмещено 4,8 млрд грн налога на добавленную стоимость. Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 11,9 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год доходы, сформированные за счет налоговых поступлений, должны составить 365,6 млрд грн, что выше фактических показателей налоговых поступлений в 2014 году.

Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн, при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога – для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины - запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.