Официальный курс гривни упал до нового исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня, 3 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 16,2414 грн/долл., что на 8 копеек ниже предыдущего минимального значения на уровне 16,1578 грн/долл., установленного 30 января, сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:30 составил 16,2494 грн/долл., по итогам сегодняшнего индикативного аукциона НБУ для определения равновесного курса – 16,2101 грн/долл., отдельные котировки на межбанковском рынке с учетом комиссий достигают 22 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

Читайте такжеГонтарева подтвердила переход на единый рыночный курс валютС момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 грн с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.

В конце 2014 года НБУ перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

Вчера, 2 февраля, Нацбанк анонсировал переход к единому рыночному курсу на валютном рынке, который, по информации участников финансового рынка, ожидается с 5 февраля.