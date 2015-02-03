Украина и Япония 5 февраля подпишут соглашение о защите инвестиций

Украина и Япония намерены 5 февраля подписать Соглашение о продвижении и защите инвестиций, предложенное Украине решением правительства Японии, принятым сегодня, 3 февраля.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии, размещенном на сайте министерства.

«Третьего февраля правительство Японии решило подписать Соглашение о продвижении и защите инвестиций – украинско-японское соглашение, - говорится в сообщении. – Согласно решению, 5 февраля документ подпишут в Киеве посол Японии в Украине Шегеки Суми и министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус».

Читайте такжеЯпонские специалисты помогут перевести украинские ТЭС на недефицитный угольКак сообщал УНИАН, в конце января правительство Японии намерено выделить Украине дополнительный пакет финансовой помощи объемом 300 млн долл. для пополнения золотовалютных резервов Национального банка. Предоставленные средства будут дополнением к 1,5 млрд долл. финансовой помощи, выделенным Украине в 2014 году.

Кроме того, Япония готова выделить еще 16,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов.