Средняя зарплата украинцев за год превысила 9,1 тысячи гривень

Реальная заработная плата в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 22,5% - до 9161 гривни.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2018 года средняя зарплата в ноябре уменьшилась на 0,6%.

Реальная заработная плата в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года увеличилась на 11,4%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года почти в 2,5 раза превысила уровень минимальной заработной платы в 2018 году, которая составляла 3723 гривни.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.