В Украине изменился налог на посылки из-за границы

Вступили в силу новые правила налогообложения посылок из-за рубежа.

В Украине 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают увеличение налогообложения посылок из-за рубежа для физических лиц.

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Соответствующие изменения в законодательство, уточняющие порядок администрирования и повышающие ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета, Верховная Рада приняла 23 ноября. Президент Петр Порошенко подписал закон 10 декабря.

С 1 января до 30 июня 2019 года облагать налогом на добавленную стоимость (20%) будут посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро.

Речь идет о товарах в международных почтовых и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро для одного получателя (юрлица, ФОП или физического лица) в одной депеше от одного отправителя.

Физические лица со второго полугодия будут уплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро. Такие же правила будут действовать в течение всего 2020 года.

При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отменила норму о "трех посылках", согласно которой один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц, потому что почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого механизма.

Ранее Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой инициировало введение налогообложения на международные посылки, которые ввозятся в Украину, если их стоимость превышает 22 евро. Однако инициатива в очередной раз была отвергнута Минфином из-за "шквала критики", несмотря на то, что лоббисты апеллировали к европейским нормам.