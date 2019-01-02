Профицит платежного баланса Украины сократился в 2,3 раза

В ноябре платежный баланс сведен с профицитом 1,3 миллиарда долларов.

Платежный баланс Украины за январь-ноябрь 2018 года сведен с профицитом 1,1 миллиарда долларов, что в 2,3 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года на уровне 2,565 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в ноябре платежный баланс сведен с профицитом 1,3 миллиарда долларов, против 491 миллиона долларов профицита в ноябре прошлого года.

Отрицательное сальдо текущего счета составило 299 миллионов долларов в ноябре и 4,4 миллиарда долларов – за 11 месяцев 2018 года.

Приток по финансовому счету составил 1,6 миллиарда долларов в ноябре и 5,5 миллиарда долларов – за 11 месяцев 2018 года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое больше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.