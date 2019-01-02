Фонд госимущества утвердил список объектов малой приватизации для продажи в 2019 году

В него вошли 792 объекта - как новые, так и те, которые не успели приватизировать в прошлом году.

Фонд государственного имущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

Читайте также«Дыру» в госбюджете от провала приватизации закроют займом

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В общем 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения», - написал он.

По его словам, в этом году выставят на продажу около десяти объектов государственного концерна «Укроборонпром», среди которых Херсонский завод «Судмаш», Винницкий авиационный завод «ВИАЗ», Запорожский автомобильный ремонтный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования.

Также на продажу выставят Головинский карьер, единые имущественные комплексы «Днепровский электровозостроительный завод», «Киевмашсервис» и Первомайскую гидроэлектростанцию.

Как сообщал УНИАН, 28 марта прошлого года Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации стартовой стоимостью 70 млн грн.

7 декабря премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что поступления от продажи объектов малой приватизации в 2018 году составили почти 456 млн грн.