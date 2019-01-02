НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов гривень

Кроме того, регулятор оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тысяч гривень.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

Читайте такжеНБУ не ожидает банкротства работающих в Украине "дочек" российских госбанков

Как сообщается на сайте НБУ, в частности, Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривень за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривень.

"Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривень, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также "Сбербанк" получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тысяч гривень за нарушения требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также за указанный период Нацбанк вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, НБУ оштрафовал банк "Глобус" на 3 миллиона гривень за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

Также регулятор дал письменное предупреждение "Банку Фамильный" за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 миллиона гривень за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривень на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов.