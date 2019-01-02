Украинцам напомнили о старте декларационной кампании

В ходе декларационной кампании граждане должны декларировать доходы, полученные в 2018 году.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) напомнила налогоплательщикам о старте декларационной кампании 2019 года с 1 января, в ходе которой граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2018 года.

Читайте такжеКабмин решил разделить ГФС на налоговую и таможенную службы

Согласно сообщению на сайте ГФС, предельные сроки подачи декларации для граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, - до 1 мая года, следующего за отчетным; для лиц, которые имеют право на налоговую скидку, – до 31 декабря 2019 года включительно; для предпринимателей (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала.

Фискальная служба уточнила, что обязанность по подаче декларации у налогоплательщиков возникает при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам, наследования или получения в дар имущества не от членов семьи первой степени родства и т. п., при получении от налоговых агентов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения, при получении иностранных доходов, в других случаях, предусмотренных законодательством.

В ГФС также уточнили, что, в частности, в течение 2019 года право подать декларацию с целью получения налоговой скидки имеют налогоплательщики со статусом внутренне перемещенных лиц, которые платят за аренду жилья на основании соответствующего договора.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 57,5 млрд полученных доходов за 2017 год, что на 13% больше, чем по итогам прошлой кампании.