ЦБ Греции выдал крупнейшим банкам страны кредиты на 2 млрд евро

Центробанк Греции выдал трем крупнейшим банкам страны кредиты в размере 2 миллиарда евро в рамках программы экстренной кредитной помощи, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два своих источника, знакомых с ситуацией.

Решение о предоставлении кредитной помощи последовало после того, как отток вкладов превысил допустимый уровень, отмечает агентство.

Кредиты были выделены банкам еще в январе этого года, после того, как Европейский центральный банк разрешил использование программы экстренной кредитной помощи, сообщили источники агентству. При этом они отказались назвать эти банки. Какую сумму денег получил каждый из трех банков, не сообщается, передает РИА Новости.

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Долговой кризис в Греции разразился в 2010 году. Афины были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью. По соглашению с "тройкой" кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), Афинам выделялись многомиллиардные кредиты, списывалось около половины долгов частным кредиторам, а взамен был выдвинут ряд требований, таких, как меры жесткой экономии, приватизация активов на 50 миллиардов евро к концу 2015 года и структурные реформы.

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Лидер победившей на январских парламентских выборах партии СИРИЗА и новый премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что будет добиваться списания сотен миллиардов евро кредитов ЕС и МВФ, которые были потрачены на стабилизацию греческого суверенного долга и частично на финансирование государственных расходов. Ципрас также заявил, что "тройке" кредиторов "пришел конец".