Порошенко очертил приоритеты Украины в торговле с Евросоюзом

По словам президента, доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%.

Президент Украины Петр Порошенко очертил приоритетные направления в развитии торговли между Украиной и Европейским Союзом, среди которых усиленное таможенное сотрудничество, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

Читайте такжеУкраина наторговала с миром на минус $10 миллиардов

Об этом Порошенко написал в Facebook.

«Три года назад заработала углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украина-ЕС! Начался процесс полномасштабной экономической интеграции нашего государства в общий европейский рынок», - напомнил он.

По словам президента, «за время действия зоны свободной торговли объем нашей торговли с Евросоюзом вырос на 40%. Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составляет 43% экспорта в ЕС».

По убеждению главы государства, свободная торговля с Евросоюзом стала толчком к проведению и завершению переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми государствами мира, такими как Канада, Израиль, Турция.

Порошенко отметил, что с 1 января этого года ЗСТ с ЕС получает новый мощный импульс в связи с началом применения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

«Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС - это усиленное таможенное сотрудничество, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, официально Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом Союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года, однако по факту оно применяется в полном объеме с 1 января 2016 года. Соглашение покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами, государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы Украины к европейским стандартам для интеграции в экономическое пространство ЕС.