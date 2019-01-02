В украинской казне на начало года осталось менее 10 миллиардов

На валютных счетах Национального банка и в учреждениях госбанков – более 47,7 млрд грн.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 2 января 2019 года составил 9,9 млрд грн, а на валютных счетах Национального банка и в учреждениях госбанков – более 47,7 млрд грн.

Читайте такжеПрофицит платежного баланса Украины сократился в 2,3 раза

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, в 2019 году в госбюджете предусмотрено на обслуживание и погашение госдолга 417,4 млрд грн.

«При этом первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в 2018 году заимствования составили 277 млрд грн, из которых внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние – 174 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составлял 5,099 млрд грн, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.