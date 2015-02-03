АМКУ считает перевод бюджетников в госбанки нарушением принципов конкуренции

Антимонопольный комитет Украины считает перевод зарплатных проектов государственных предприятий на обслуживание в госбанки нарушением принципов свободной конкуренции и ущемлением интересов граждан - держателей платежных карт, говорится в разъяснении комитета, переданном УНИАН.

Комитет сообщил, что получает многочисленные обращения банков и их объединений, согласно которым отдельные органы государственной власти, ссылаясь на поручение правительства, поручили перейти подотчетным предприятиям на обслуживание по зарплатным проектам в один из госбанков.

«Принятие органами власти, органами местного самоуправления соответствующих актов (решений, приказов, распоряжений, постановлений и т.п.) о переходе на обслуживание по зарплатным проектам в государственные банки может привести к совершению ими нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции», - говорится в документе.

По мнению комитета, государственные банки в результате предоставления им исключительных полномочий по обслуживанию зарплатных проектов бюджетных учреждений могут быть поставлены в привилегированное положение по сравнению с другими банковскими учреждениями по перечню, определяемому конкурсной комиссией Минфина, что, в свою очередь, может привести к ограничению конкуренции в указанном сегменте рынка банковских услуг.

Кроме того, комитет подчеркивает, что подавляющее большинство операций с банковскими платежными картами составляют операции по снятию наличных, а сеть банкоматов госбанков менее разветвленная по сравнению с частными банками из числа уполномоченных на выплату зарплаты бюджетникам, при этом госбанки не являются участниками объединенных сетей банкоматов, в связи с чем перевод в госбанки может привести к ущемлению интересов граждан - держателей платежных карт.

Комитет напоминает, что порядок выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений регулируется постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2005 года №318 «Об усовершенствовании механизма выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений и государственной социальной помощи», а также приказом Министерства финансов от 24 сентября 2010 года №1086 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по определению уполномоченных банков Украины, через которые должна осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений».

Читайте такжеАМКУ признал, что госбанки не смогут обеспечить качественную выплату зарплат бюджетникамКак сообщал УНИАН, крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности называют процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции и рекомендуют при выборе банка для обслуживания руководствоваться прозрачными рыночными принципами и пожеланиями клиентов.

В конце прошлого года правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки.

Позднее первый замглавы НБУ Александр Писарук сообщил, что Национальный банк совместно с Министерством финансов разрабатывает четкие критерии отбора банков для обслуживания государственных предприятий и под эти критерии, помимо государственных, будут подпадать и частные банки.

Согласно последним данным Министерства финансов, к уполномоченным банкам для выплаты зарплат бюджетникам относятся 64 коммерческих банка, включая крупнейшие финучреждения.