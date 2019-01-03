Гройсман назвал Украину выгодным объектом для инвестиций

Премьер заявил, что в 2019 году будет защищать, помогать и поддерживать работающий в стране бизнес.

Украина является очень выгодным объектом для инвестирования, поскольку потенциал страны далеко не исчерпан, а все внешние и внутренние вызовы не являются преградой для этого.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"С точки зрения будущего, инвестировать в Украину очень выгодно. Глубоко в этом убежден. Я это могу сказать и внутренним, и внешним инвесторам. То, что Украина будет стратегически двигаться в Европейский Союз и Североатлантический альянс - у меня нет сомнений. Это наш стратегический вектор и лучшая инвестиция в стабильность. Поэтому я не вижу здесь каких-то угроз уменьшения привлекательности инвестировать в Украину", - цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

По его словам, даже политический процесс этого года не является фундаментальным с точки зрения рисков.

"Я видел опросы бизнеса, который уже работает в Украине. Все, в принципе, настроены на дальнейшие инвестиции. Я хочу сказать всему бизнесу: в 2019 году я буду, как всегда, на их стороне - защищать, помогать, поддерживать и развивать. Я заинтересован в быстром экономическом росте", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер назвал главными приоритетами власти Украины на 2019 год финансовую стабильность, рост экономики и продолжение реформ.