Гривня на межбанке снизилась до 16,68 за доллар

Во вторник, 3 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 16,48/16,68 грн/долл. с 16,42/16,62 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно, спрос и предложение почти выровнялись.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,70/18,93 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2470/0,2500 грн/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни упал до нового исторического минимума

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8833 грн/долл., к этому часу было заключено 227 соглашения, объем торгов составил 222,87 млн долл.