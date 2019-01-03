Остаток денег на счете Госказначейства сократился в 1,7 раза

При этом по сравнению с показателем на начало 2018 года остаток вырос почти вдвое.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2019 года составил 9,861 миллиарда гривень, что в 1,7 раза меньше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, при этом текущий остаток в 1,9 раза выше показателя на начало 2018 года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 миллиарда гривень, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.