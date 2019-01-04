Субсидии деньгами: как будет работать монетизация госпомощи на коммуналку

В Украине с приходом Нового года стартовала монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Правила предоставления госпомощи в денежной форме введены постановлением правительства. Механизм назначения субсидии остается неизменным, меняется только алгоритм выплаты.

Как поясняют в Минсоцполитики, монетизация будет осуществляться в три этапа. С 1 января 2019 года она коснется тех семей, которые обратятся за помощью впервые. Субсидия будет поступать на персональный аккаунт получателя в «Ощадбанке», который будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через «Ощадбанк» будет оплачивать часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты будут доплачивать вторую часть счета.

К примеру, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в размере 1500 гривен. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен. 1500 субсидийных гривен «Ощадбанк» перечислит поставщикам услуг и проинформирует субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 гривен.

С 1 мая монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже не первый год, в том числе пользуется помощью в летний период. А с 1 октября заработает полномасштабная монетизация, когда каждый субсидиант будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

Всем получателям льгот и субсидий, кроме тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году, обязательно нужно будет в мае подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

В «Ощадбанк» идти будет не нужно. На каждого получателя субсидии, после обработки заявления на монетизацию, будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке. Он будет иметь специальный режим использования. Средства, в первую очередь, будут направляться на оплату потребленных газа, тепла, электроэнергии и воды. «Ощадбанк» ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств от государства, их использовании и про остаток.

После окончания отопительного сезона - в июне - суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии. Счет «Ощадбанк» откроет автоматически. Ежемесячно поставщиками коммунальных услуг для «Ощадбанка» будут формироваться онлайн-платежки субсидиантов. Банк согласно этой информации и будет перечислять субсидию. Для субсидиантов будут созданы «личные кабинеты», где можно будет проверить информацию о размере начисленной помощи, перечень коммунальных услуг, которые оплачены, остаток средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре «Ощадбанка». Никаких комиссий от субсидиантов и льготников за обслуживание «Ощадбанк» брать не будет.

В Минсоцполитики также пояснили, почему деньги не будут розданы на руки: в Украине субсидию получает почти половина украинских семей и, если сразу средства предоставить людям, то есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей. «Представим ситуацию, что 8 млрд гривен ежемесячно вместо оплаты коммуналки попадут на потребительский рынок, то уже через два месяца жилищно-коммунальное хозяйство Украины постигнет коллапс, поставщики услуг просто не смогут рассчитаться с «Нафтогазом». Именно поэтому помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в «Ощадбанк», а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона украинцы смогут забрать из банка наличными», - уверяют в Минсоцполитики.

Глава ведомства Андрей Рева подчеркивает, что сэкономленные средства монетизированных субсидий можно будет использовать на свое усмотрение.

Но, как это ни парадоксально, сэкономить вряд ли удастся. Ведь с нового года стартовала не только монетизация субсидий, но и новые, повышенные на фоне подорожания газа, тарифы. Да и число субсидиантов по новым правилам предоставления госпомощи стремительно сокращается.

Тарифная история в противовес субсидиям

В начале декабря прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на тепло для ряда теплогенерирующих предприятий. Тариф вырос на 17-24%. Например, тариф для «Львовтеплоэнерго» и «Сумытеплоэнерго» поднят на 17%. Тариф на тепло, которое отпускают «Криворожтеплосеть», «Ивано-Франковское теплокоммунэнерго», «Харьковские тепловые сети», «Николаевоблтеплоэнерго», КП «Гортепловодоенергия» (Хмельницкая область), «Ривнотеплоенерго», «Черкассытеплокоммунэнерго», поднят на 18%. Правда, регулятор снизил тариф на тепло для бюджетных учреждений.

Кроме отопления, подорожают горячая вода – примерно на 18%, холодная вода и водоотвод – еще плюс 18-20%. Еще вырастит в цене электроэнергия. Как пояснила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 копеек, тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

Все перечисленные цифры идут в разрез с обещанием премьера Владимира Гройсмана, который утверждал, что тарифы после подорожания газа не могут быть повышены более чем на 16%, иначе это – мошенничество: «Чрезмерное повышение тарифов на тепло и воду на фоне повышения цены на газ - это мошенничество и попытка нажиться на людях, а ответственность повесить на кого-то другого… Люди должны понять, что вопрос цены газа важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%». При этом Гройсман подчеркнул, что граждан, которым трудно платить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий.

Безусловно, с такими тарифами без соцпомощи большинство украинцев не обойдется. Министр соцполитики Андрей Рева уверяет, что в 2019 году количество субсидиантов и размер субсидий останутся на уровне 2018 года. Правда, уточняет, что «на количество субсидиантов влияет два фактора. Первый – повышение тарифов: это приводит к тому, что число субсидиантов и размер субсидий растут. Второй – на размер субсидий и количество субсидиантов влияет рост соцстандартов». По его мнению, рост цен на газ соответствует росту пенсий и средних зарплат.

Но и тут слова Ревы расходятся с данными Госстата. Так, украинцам в январе-ноябре 2018 года были назначены субсидии на сумму 2,23 млрд гривен, что в 1,65 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Госпомощь в ноябре получили 3,349 млн семей. Это меньше по сравнению с 2017 годом на 52,6%. Кроме того, сократился и средний размер субсидии на 1,7% – до 531,2 гривни. Причем, тенденция сокращения субсидий сохраняется не первый год – в 2017-ом украинцам были назначены субсидии на сумму 3,98 млрд гривен, что на 43,3% меньше, чем в 2016-ом.

Но в Минфине уверяют, что заложенные в госбюджете на 2019 год 58 млрд гривен покроют все потребности. По словам главы ведомства Оксаны Маркаровой, средства будут расходоваться по двум программам, одна из которых предусматривает переход на монетизацию субсидий до конца следующего года: «Программа предоставления субсидий будет расширена в плане перехода на монетизацию».

Иного мнения придерживаются в «Нафтогазе». Компания уже предупредила, что при задержке выплат от государства субсидиантам придется платить полный счет самостоятельно.

«К сожалению, наши замечания и предложения не учтены. Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно, без преград, распоряжались ими. Вместо этого, деньгами и дальше будут распоряжаться поставщики услуг. И маленькая изюминка – если государство не будет рассчитываться вовремя, субсидиантам придется платить полный счет самостоятельно», - отметили в пресс-службе «Нафтогаза».

Эксперты Центра экономической стратегии также считают, что ключевым бюджетным риском является как раз недооцененный объем расходов на финансирование субсидий населению. Причем в самом госбюджете запланировано еще одно повышение цен на газ.

Но есть в этой печальной субсидийной истории и один положительный момент. С 1 мая 2019 года украинцы смогут получить компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Правительство приняло постановление, которым утверждается форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Также разработан принцип проверки надлежащего количества и качества коммунальных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком. «Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоз бытовых отходов, управление многоквартирным домом. Таким образом, мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами», - рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Как будет работать монетизация субсидий, а также контроль качества коммунальных услуг – вскоре прочувствует на себе каждый украинец. Главное, чтобы его кошелек выдержал новые тарифы.

Нана Черная