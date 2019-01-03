НБУ укрепил официальную гривню: свежие курсы
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2751,1682 (29 декабря – 2768,8264)
100 EUR – 3122,0257 (29 декабря – 3171,4138)
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились до 27,49/27,52 гривни/доллар.
Текущие котировки на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,27/31,30 гривни/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,5129 гривни/доллар.