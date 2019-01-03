Акции Apple обвалились до рекордных показателей

Последний раз подобная ситуация была почти два года назад.

На бирже NASDAQ акции компании Apple опустились на 8,24% и торговались отметке 144,9 доллара.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Ценные бумаги начали стремительно падать после публикации 2 января письма главы компании Тима Кука к инвесторам. Он рассказал, что компания пересмотрела прогноз по выручке в первом квартале 2019 года из-за замедления продаж iPhone на развивающихся рынках, прежде всего в Китае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Apple ожидала получить выручку в 89-93 миллиарда долларов, однако теперь прогноз снизили до 84 миллиардов долларов.

По словам Кука, руководство не ожидало столь масштабного замедления экономического роста в Китае, связанного с торговыми войнами между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщал УНИАН, накануне Рождества (24 декабря), индексы на фондовом рынке США обвалились, установив антирекорд десятилетия. Ситуацию на фондовой бирже резко прокомментировал президент США Дональд Трамп, который обвинил ФРС и ее руководителя Джерома Пауэлла "во всех бедах экономики США". После критик Трампа в СМИ сразу же появилась информация о возможном увольнении Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина. Однако, уже в среду Белый дом поспешил успокоить биржи. В интервью газете Wall Street Journal Кэвин Хассетт, советник президента по экономике, заверил, что Трамп не собирается увольнять Пауэлла.